Заместитель госсекретаря США Стивен Биган завершил визит в Москву

27.08.2020, 3:30, Новости дня

Второй по значимости американский дипломат завершил в среду переговоры в Москве с высокопоставленными представителями российского правительства. Визит заместителя госсекретаря Стивена Бигана в Москву, продлившийся два дня, был направлен на устранение разногласий между США и Россией по ряду вопросов, включая продолжающийся политический кризис в Беларуси и вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Визит Стивена Бигана в российскую столицу продемонстрировал активизацию усилий Вашингтона по поиску мирного решения кризиса в Беларуси, где тысячи демонстрантов продолжают выступать против результатов президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Власти США соглашаются с протестующими в том, что достоверность подсчета голосов можно поставить под сомнение. Они также подвергли резкой критике массовые задержания, избиения и пытки демонстрантов.

Во время переговоров со Стивеном Биганом, российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором он предостерег США и Европейский союз от введения санкций или политического давления на официальный Минск.

В свою очередь, Биган «осудил применение насилия против белорусского народа и поддержал суверенитет Беларуси и право народа на самоопределение», – заявила в Твиттере пресс-секретарь посольства США в России.

Биган также заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального, ведущего российского оппозиционера, который на прошлой неделе потерял сознание во время полета из Сибири в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске, а через несколько дней Навального эвакуировали в Берлин. По словам германских врачей, судя по первоначальным результатам исследований политика отравили ингибитором холинэстеразы – разновидностью медицинского препарата, обладающего нервно-паралитическим действием.

Несмотря на разногласия, возникшие во время обсуждения ситуации с Алексеем Навальным, Стивен Биган также обсудил с представителями Кремля вопрос о заключении договора о совместном контроле над вооружениями, а также сдерживание ядерных амбиций Северной Кореи.

В среду Биган также встретился с представителями российского гражданского общества. Как сообщила пресс-секретарь посольства США, заместитель госсекретаря выразил неизменную поддержку соблюдению прав человека и свободе выражения мнений в России.