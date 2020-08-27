 

Начальник академии о майоре, сбившем трех курсанток в Киеве: Он не был преподавателем

27.08.2020, 3:13, Новости дня

Майор Вооруженных сил Украины Владимир Холодный, наехавший вечером 25 августа в Киеве на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, не был преподавателем и перевелся в заведение только в июле. Об этом на брифинге рассказал начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, сообщил “Укринформ”.

“Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд”, – заявил Савицкий.

По его словам, этот мужчина был офицером управления в академии.

“Он не преподаватель, он офицер управления, приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце [в июле]. До этого он служил в других местах”, – сказал руководитель вуза.

Содержание алкоголя в крови майора Холодного во время ДТП превышало норму в 15 раз.

По информации Савицкого, состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге.

Пациенткам по 23 года. Курсантки – выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии. 

25 августа пострадавшие пришли получить военную форму. Когда они стояли возле админздания, водитель Toyota Prius сбил их.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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