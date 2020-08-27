Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске разогнал демонстрантов, людей запирали в костеле

27.08.2020, 3:13, Новости дня

В Минске 26 августа более 1,5 тыс. человек собрались перед Красным костелом в Минске. Люди выступали в формате “открытый микрофон” и благодарили собравшихся за то, что они каждый день приходят и не боятся, сообщил белорусский портал TUT.BY.

К людям обращались сотрудники МВД с призывом разойтись, но демонстранты оставались на площади. Позже ОМОН начал задерживать людей на площади Независимости.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Читатели TUT.BY сообщили, что всего задержали около 20 человек, парней грузили в автозаки, а девушек отпускали.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

В ходе протестов часть людей оказалась закрыта в Красном костеле на площади Независимости. Силовики за дверями костела заблокировали около 100 человек, сообщило “Радыё Свабода”.

TUT.BY сообщил, что люди находились закрытыми в костеле более 40 минут.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Кособудский выразил протест в связи с действиями силовиков, блокировавших вход и выход в Красную церковь, сообщает Satholic.by. Он предупредил белорусские власти и руководство силовых структур, что такие действия “недействительны и незаконны”.

ВИДЕОВидео: Euroradio Live / YouTube

“Церковь – это святилище Бога, которое могут свободно посещать все. Блокирование въезда и выезда людей противоречит гарантированному конституцией праву граждан на свободу совести и религии, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога”, – заявил епископ Касабуцкий.

Кроме Минска, в других городах Беларуси также прошли протестные акции. Работники завода БелАЗ митинговали в Жодино, “Гродно Азота” – в Гродно. Они выстраивались в очереди, чтобы отдать голос за отзыв депутатов Палаты представителей, уточнил портал TUT.BY.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.