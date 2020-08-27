Собянин заявил о доказанной безопасности вакцины от коронавируса

27.08.2020, 3:08, Новости дня

Безопасность вакцины от COVID-19 доказана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в ее основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно.

Мэр пояснил, что вакцина, вопреки некоторым заявлениям, не создавалась за месяц или два. По словам Собянина, специалисты Центра имени Гамалеи еще с 1980-х ведут работу, которая позволила создать универсальный подход к созданию вакцин против различных инфекционных заболеваний.

«На основе этой платформы уже разработано шесть вакцин, которые находятся на различных стадиях обращения в России. Так что безопасность новой вакцины – доказана», – написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник пояснил, что вакцина успешно прошла уже две стадии клинических исследований. У пациентов, которые получили препарат, появились антитела. Собянин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса «переносится организмом так же, как обычная прививка».

«Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса», – добавил Собянин.

Вместе с тем мэр столицы объявил о начале в городе пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

«Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот», – написал мэр.

Он отметил, что принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек, а финансирование исследований Москва возьмет на себя. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям.

«Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц», – добавил Собянин.

«В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела», – сказал градоначальник.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.