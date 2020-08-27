На Украине заявили о начале Первой мировой биологической войны

27.08.2020, 3:08, Новости дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в настоящее время происходит Первая мировая биологическая война.

«Сегодня мы наблюдаем за Первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», – сказал секретарь СНБО в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии на Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

По его словам, в современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия». При этом Данилов подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам, сообщается на сайте СНБО.

Данилов также заявил, что Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (НКЦК) «является ключевым аналитическим центром страны по выявлению, предотвращению и реагированию на киберинциденты, а по решению президента Украины Владимира Зеленского в начале 2020 года возможности Центра были существенно усилены. НКЦК не только координирует и контролирует деятельность субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в разных сферах, … но и активно развивает государственно-частное партнерство в этой сфере».

Напомним, в феврале секретарь СНБО предрек РФ очередной развал. Основных доводов у Данилова три: «сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем». При этом сложные религиозные вопросы секретарь СНБО увязывает с Ичкерией – словом, смутно знакомым ему со времен луганского мэрства. Сообщалось, насколько мифологизированы и смешны эти представления Данилова.

В мае Данилов испугался нехватки продовольствия из-за распространения коронавируса и заявил, что кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва. При этом даже направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать вопрос пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличить перечень товарных групп и объемов их накопления.

А в июне Данилов выразил мнение, что Российская Федерация якобы является «искусственным образованием», которое «рано или поздно развалится». По его словам, «распад России» произойдет не очень быстро, но люди его застанут «еще при нашей жизни, а также, что «никто по собственной воле туда не заходил».