Вашингтон заявил о неспособности Китая запугать США

27.08.2020, 3:08, Новости дня

Китай не сможет запугать США баллистическими ракетами, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Пекин «глубоко ошибается», если считает, что «запуски баллистических ракет каким-либо образом запугают» США и их союзников, передает ТАСС.

Биллингсли прокомментировал публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью «запугать США», передает РИА «Новости».

Напомним, китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря.

США заявляли, что Китай не может «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей».