 

Мнение: АТО в Висконсине

27.08.2020, 3:05, Разное

Трамп двинул национальную гвардию в Висконсин, чтобы покончить с многодневными беспорядками в Кеноше с убитыми и ранеными, а также с неспособностью местных властей и полиции взять ситуацию под контроль.
Базирующийся в Мексике популярный телеграм-канал "Начос" призвал к борьбе против тирании и начал публиковать адреса семей солдат национальной гвардии. Бывший кандидат в руководители "Автономной Зоны Сиэтла" Раз Симоне заявил, что не считает Трампа легитимным президентом и потребовал начать с собой переговоры о мирной передаче власти. Европейский Союз осудил применение силы против мирных протестующих и обещал рассмотреть вопрос введения санкций против Трампа, членов его семьи и руководства силовых структур США.
Илон Маск заявил, что каждый рабочий в Висконсине, кто начнет бастовать, получит по Тесле.


Свободный человек против тоталитарной системы.

Источник: Colonel Cassad



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