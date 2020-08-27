России научились создавать виртуальных двойников реальных объектов

27.08.2020, 2:55, Новости дня

Новая платформа виртуальной реальности ATLAS VR, разработанная специалистами российской компании «Терра Тех», представлена на форуме «Армия 2020».

По словам разработчиков, платформа позволяет создавать виртуальных двойников реальных объектов и мест. Иначе говоря, можно скопировать какой-либо дом, квартал или, например, космическую станцию.

Сфера применения отечественной разработки очень велика, отмечают специалисты. Такая платформа пригодится в образовании, для организации виртуальных путешествий, подготовки специалистов, которым придется работать в необычных условиях. Также исследователи могут моделировать различные ситуации прямо на виртуальной местности. Например, изучить антропогенное влияние на какой-либо уголок нашей планеты. Военное предназначение также не исключается.