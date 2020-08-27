 

В РФ создадут новый радар для обнаружения беспилотников

27.08.2020, 2:55, Новости дня

Российские изобретатели из НПК «НИИДАР» сообщают о разработке новой радиолокационной системе, которая сможет находить в небе даже самые маленькие летательные аппараты.

Проблема беспилотников уже стала реальной, поясняют специалисты. От них, например, нужно защищать зону аэропортов, дронами могут воспользоваться террористы и т.д. Существующие ныне системы обнаружения могут видеть группы таких аппаратов в небе, но не способны различать каждый в отдельности.

У новой системы будет больше возможностей пеленговать большие и маленькие аппараты. Даже если на горизонте появится целый рой дронов, радар сумеет отслеживать движение каждого из них. Количество летательных аппаратов больше не будет иметь значения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

16.08 / Сакварелидзе: Порошенко не сядет. Дела против него не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко

09.07 / Общество: Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

22.07 / В Эстонии оценили значение Олимпиады-80 в Таллине

06.07 / Алгоритм попробует предсказать новую волну пандемии

29.06 / Посол РФ ответил на вопрос о подготовке Ким Ё Чжон на место руководителя КНДР

07.08 / В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

17.07 / МВФ – новому главе Нацбанка: Главное, чтобы независимость НБУ и высокий уровень профессионализма были сохранены

08.07 / Способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании

17.07 / Брата иранской журналистки «Голоса Америки» приговорили к восьми годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска