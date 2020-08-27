В РФ создадут новый радар для обнаружения беспилотников

27.08.2020, 2:55, Новости дня

Российские изобретатели из НПК «НИИДАР» сообщают о разработке новой радиолокационной системе, которая сможет находить в небе даже самые маленькие летательные аппараты.

Проблема беспилотников уже стала реальной, поясняют специалисты. От них, например, нужно защищать зону аэропортов, дронами могут воспользоваться террористы и т.д. Существующие ныне системы обнаружения могут видеть группы таких аппаратов в небе, но не способны различать каждый в отдельности.

У новой системы будет больше возможностей пеленговать большие и маленькие аппараты. Даже если на горизонте появится целый рой дронов, радар сумеет отслеживать движение каждого из них. Количество летательных аппаратов больше не будет иметь значения.