В фирменном браузере Apple Safari обнаружена брешь

27.08.2020, 2:55, Новости дня

В системе безопасности фирменного браузера Apple Safari обнаружен серьезный недостаток, из-за которого под угрозой оказались личные данные владельцев iPhone.

Как поясняют специалисты по кибербезопасности, уязвимость позволяет хакерам похищать файлы с личными данными как с мобильных телефонов, так и с компьютеров, если на них установлена macOS.

Хакеры могут получать «невинные» сообщения, к которым будет скрытно прикреплен системный файл со всеми паролями. Оказывается, данная уязвимость появилась давно, но обратили на нее внимание только сейчас. Хорошая новость состоит в том, что пользователь может легко защитить себя сам. Для этого достаточно не общаться с незнакомыми абонентами и не отвечать на письма.