 

Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

27.08.2020, 2:48, Новости дня

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019.

«На церемонии открытия Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества будут способствовать гармонизации целей, задач и приоритетов двустороннего научно-технического сотрудничества», – передает РИА «Новости» сообщение секретариата Голиковой.

Она также отметила, что пандемия новой коронавирусной инфекции оказала большое влияние на выработку новых форм и направлений международного научного сотрудничества в современном мире и способствовала объединению ученых из разных стран для решения глобальной проблемы.

Так, в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран.

Уточняется, что на церемонии были подписаны протокол о реализации плана мероприятий в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах, а также дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов.

«Также были подписаны: меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, на церемонии было подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки и технологий КНР об участии Китая в строительстве и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA.

Ранее РФ и Китай совместно занялись созданием неатомной подводной лодки нового поколения, о чем было заявлено в ходе форума «Армия-2020».



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