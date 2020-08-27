Назван прожиточный минимум в Москве

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27.08.2020, 2:48, Новости дня

В Москве прожиточный минимум за второй квартал 2020 года установлен на уровне 17,8 тыс. рублей, сообщают власти города.

«В расчете на душу населения – 17841 рубль; для трудоспособного населения – 20361 рубль», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Для пенсионеров прожиточный минимум составляет 12606 рублей, для детей – 15450 рублей, передает ТАСС.

В первом квартале прожиточный минимум на душу населения составил 17121 рубль, для трудоспособного населения – 19544 рубля, для пенсионеров – 12126 рублей, для детей – 14812 рублей.

Напомним, Министерство труда и соцзащиты России разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.



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