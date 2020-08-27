Личное: Тяготы жизни болезного Билана

27.08.2020, 2:40, Разное

Сладенький душка Билан устроил в Инстаграме очередную истерику, в ходе которой обложил свою аудиторию мужскими половыми органами.



Фото: Соцсети

Димочка предъявил подписчикам претензию с целью вызвать у них чувство вины. Так ведут себя тупые бабёнки, когда обижаются на мужиков.

Пожалуй, процитирую:

«Из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой. Тридцать семь и восемь. Тридцать семь и четыре. И у меня была слабость, и мне было плохо».

Кому интересно, можете посмотреть бабскую истерику Димы целиком.

Сдаётся мне, что Билан реально не догоняет, как глубоко всем срать и на его концерты, и на его температурку, и на него самого.

Шевеля увлажнёнными гиалуронкой губками, Димулька на полном серьёзе жалуется людям на свою тяжёлую долю и виноватит их за недостаточное сочувствие к его проблемам. Людям, которым — реально сейчас тяжело. Тяжело в реальной жизни, а не в виртуальной реальности Инстаграма.

«А в данный момент я в больнице, окей?! Я чо ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице! По той или иной причине», — переходит на визг Дима.

Смотрю я на его плохую игру и думаю: а мы ведь с ним — ровесники, 1981 года рождения. За свои 39 лет я ни провела ни одной ночи в больнице в качестве пациентки. Мне кажется, я, в этом плане, принадлежу к подавляющему большинству людей своей возрастной группы. Разве нет?

Вот вы мне скажите: большинство — это я и люди, которые к своим 40 годам никогда не лежали в больнице (ну, или пару раз — от силы), или большинство — это Дима Билан, который, по его словам, валялся на больничной койке много раз?

Вот я не валялась. Не лежала под капельницами. Меня никогда ничем не прокапывали, в отличие от наших клоунов.



Фото: Соцсети

Интересно, почему? Может, потому, что я не употребляю наркотики?

Помните концерт якобы пьяного Билана в Самаре? Пьяным он провозгласил сам себя. Лично я не верю, что Дима был пьян.

Вы все видели людей в состоянии алкогольного опьянения. Наверняка сами напивались. Разве Дима похож на пьяного?

«А вы знаете, сколько раз я с ангиной стоял на сцене. Если кто-то считает, что это всё даётся просто так, хрен два, три, пятнадцать, извините за такой сленг, но двадцать хренов лысых вам. У меня воспаление лёгких!» — вопит Билан и показательно кашляет.

О том, что у него — воспаление лёгких, Дима заявляет с подозрительной регулярностью. Вот, например, видео 2018 года:

А у Димы действительно лёгкие воспаляются так часто? Или там — другая причина плохого самочувствия и расшатанной психики?

Почему такой молодой мужчина постоянно болеет? Чем он болеет? И почему так истерит? Что с его нервами?

«Если какая-нибудь скотина ещё раз напишет про то что «о, как легко всё достаётся в этой жизни» — да, повезло мне в отличие от некоторых людей», — заявляет Билан.



Ну, я — та самая скотина, которая считает, что Билан охренел, зажрался и настолько оторвался от народа, что не ведает, как смехотворно и мерзко звучат его жалобы на тяжёлую жизнь.

А ещё я считаю, что Билан подозрительно часто валяется в больничке. Как думаете, по какой причине Дима регулярно попадает на больничную койку?