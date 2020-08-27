«Угроза для природы очень серьезная»

27.08.2020, 2:19, Разное

Что известно о разливе нефти на Сахалине: экологи и «Роснефть» расходятся в оценках ситуации.

Утром 26 августа дальневосточные, а затем и федеральные СМИ сообщили: в граничащем с Охотским морем Набильском заливе, что на севере Сахалина, произошел разлив нефтепродуктов. Маслянистые пятна были обнаружены местными рыбаками еще 23–24 августа. Фотографии переслали активистам «Экологической вахты Сахалина».

Нефтяное пятно в Набильском заливе. Фото: ecosakh.ru

— Какой объем нефти попал в залив — сказать трудно. По самым осторожным оценкам, несколько тонн, а может быть, и несколько десятков тонн, — говорит руководитель «Эковахты» Дмитрий Лисицын.

— Я хорошо знаю Набильский залив и местность вокруг него. Источник утечки там может быть только один: это подземный межпромысловый нефтепровод «Роснефти», по которому нефть с месторождения Набиль перекачивается на месторождение Катангли. Разливы с этого нефтепровода происходили уже неоднократно. Он очень проблемный, потому что старый и гнилой.

Все нефтепромыслы на северном Сахалине в июле этого года были остановлены из-за аварии на магистральном трубопроводе в Комсомольске-на-Амуре. Сахалинская нефть поступает туда на переработку. По оценкам «Роснефти», на ремонт трубопровода уйдет два года — открытие промыслов планируется в июле 2022-го.

— Тот факт, что утечки нефти происходят и после закрытия нефтепромыслов, на наш взгляд, свидетельствует о том, что «Роснефть» не проводит должным образом консервацию и обеспечение экологической и технологической безопасности своих объектов, — говорит Дмитрий Лисицын. — То есть они просто остановили работы, но больше ничего пока не предприняли.

По словам эколога, сотрудники сахалинской «дочки» «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаза» даже не знали, что у них произошел разлив.

— Чаще всего нефтяники в курсе ЧП. Они могут скрывать, не афишировать, но, как правило, все знают и занимаются устранением. Здесь же они узнали о случившемся от меня — человека, которому и самому сообщили лишь через несколько дней после обнаружения разлива. Получается, долгое время нефть никто не убирал, — говорит Лисицын.

Угрозу для природы эколог оценивает как «очень серьезную».

— В воде нефть становится крайне токсичной. Последние исследования показывают, что даже концентрация «одна частица нефти на млн частиц воды» оказывает негативное влияние на лососей. А через залив Набиль как раз идет массовая миграция тихоокеанских лососей на нерест в реки. Чтобы дойти до нерестилища, рыба должна пройти через нефтяное пятно. Сейчас в заливе кета и горбуша. Позже пойдет кижуч.

Кроме того, здесь обитает одна из самых здоровых и многочисленных популяций сахалинского тайменя. Это реликтовый вид рыбы, ровесник динозавров. Он находится в Красной книге и Сахалинской области, и РФ с очень высоким охранным статусом. На остальной части острова его популяция сокращается на глазах, но именно в заливе Набиль благодаря многолетней программе борьбы с браконьерством его численность удалось стабилизировать. И вот именно в том месте, где произошел разлив, находится летний нагульный участок этого тайменя.

Место разлива нефти. Снимок: Яндекс.Карты

При этом Лисицын подчеркивает, что говорить о массовой гибели рыбы в заливе сейчас нельзя. Речь скорее идет о долгосрочных негативных последствиях: нефтяное загрязнение влияет на репродуктивную функцию, снижает плодовитость, способствует отклонениям в развитии и снижению выживаемости рыбной молоди.

Риски есть и для птиц. Над заливом уже начался массовый пролет чирков, которые в акватории Набиля образуют крупные миграционные скопления.

— Для всех водоплавающих птиц даже тонкая нефтяная пленка на поверхности воды губительна, — говорит руководитель «Эковахты». — Нефть склеивает перья, нарушает герметичность перьевого кокона, и птица оказывается не защищена от холода. Орнитологи говорят, что могут пострадать и краснокнижные виды: чирок-клоктун и касатка. Позднее начнется пролет лебедей. Если загрязнение не будет убрано, оно станет угрозой и для них.

Место разлива нефти. Снимок: Яндекс.Карты

Опасности для Охотского моря активисты пока не видят.

В самой компании «РН-Сахалинморнефтегаз» корреспонденту «Новой газеты» заявили, что «ведут работы по локализации нефтесодержащей жидкости и недопущению ее дальнейшего распространения».

КОММЕНТАРИЙ НЕФТЯНИКОВ«РН-Сахалинморнефтегаз»

«На водной поверхности выставлены боновые заграждения, производится сбор нефтяной пленки и обработка территории специальным сорбентом. Все работы планируется завершить в ближайшее время. В настоящий момент специалисты предприятия ведут очистку трубопроводов от остатков нефтесодержащей жидкости и производят оценку состояния транспортной системы для подготовки плана по ее дальнейшему ремонту».

Площадь загрязнения «РН-Сахалинморнефтегаз» оценивает как небольшую — «менее чем 0,2 гектара».

На месте ЧП также работают сотрудники Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа технических измерений. Они отбирают пробы воды. От подробных комментариев в Росприроднадзоре пока воздерживаются.

«Новая» следит за развитием ситуации.

Иван Жилин

спецкор