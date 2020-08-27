Мнение: Письмо: “Девушка с большой ОЗ”

27.08.2020, 2:10, Разное

Последнее время много писем от рыб, которые превращаются в нерыб.

Для меня такие письма очень интересны, а для вас – не уверена.

Письма рапанских рапанов интересны тем, что там выпукло и ярко весь вред щипцов, вся отрицательная мощь багов и безумие, в которое погружает человека корона. Они наполнены трэшем и несут поучительный мессадж.

Письма нерыб тоже интересны. Там уже видно, каким привлекательным становится человек без багов и без корон, каким результативным его поведение.

А вот письма рыб на пути к нерыбам – сложны для понимания.

Динамика там небыстрая, результат нечеткий.

Там есть короны и есть баги, но уже маленькие. Авторы много думают и много сомневаются, топчутся на месте, шаги делают правильные, но неуверенные. И кажется, что вот думал бы он поменьше и не заморачивался насчет границ и все было бы куда лучше.

Но все не так.

На этом этапе нужно думать и рефлексировать и проверять себя, потому что корона то и дело отрастает, границы постоянно плывут. Если перестать одергивать себя и проверять на предмет щипцов, будет откат назад, к рапану. А надо двигаться вперед, к нерыбе, то есть научиться действовать сначала правильно и потом уже уверенно, а не наоборот.

В таких письмах я лично вижу прогресс и результат, но вы можете его не видеть. Поэтому я так редко показываю вам такие письма. Не хочу огорчаться и авторов не хочу подставлять.

Но давайте попробуем.

Нахваливать таких авторов нельзя, они корону надевают, но и критиковать нельзя, потому что они делают верные шаги. Разбирать их надо корректно, по существу, без эмоций. Если получится, покажу еще несколько таких писем.

shouttodeath

Здравствуйте дорогая Эволюция. Спасибо вам большое, благодаря вам у меня начало хоть что-то получаться с девушками.

Мне 27, последние 2 года живу с мамой, зарабатываю не много, большую часть откладываю, экономлю. Машины нет. Хочу уйти из покера и либо открыть своё дело, либо устроится на работу которая будет нравится. Думаю я ксж, ближе к Пете.

Последние полтора года был в отношениях. Девушка была в небольшом минусе, я периодически вылетал в плюс и хотел других.

Всё было хорошо, никаких скандалов, ссор, хороший секс, никогда не отказывала, очень вкусно готовила, массаж каждые несколько дней. Везде где хотел, давала. В этих отношениях я понял, как ведут себя женщины, когда им нравишься.

Но спустя год я вырос в заработке, а начинали встречаться — я вообще в долгах был. Начало расти моё недовольство тем сколько она зарабатывает, как время проводит и.т.п. В общем стало местами скучновато с ней, и я поглядывал на других, покрасивее по успешнее. Ничего не предпринимал, потому что понимал, что никому я нахрен не нужен, а тут отношения где всё устраивает.

(Вот показатель, когда планка может подниматься. По описаниям у него с девушкой не дефолт, а дисбаланс. Как думаете, почему при дефолте планку поднимать нельзя, иногда даже опустить нужно?)

Ходил на мафию, просто хотел научиться нравится. На мафии была девушка — Л, красивая, видно что ухоженная и хорошо зарабатывает, но как будто холодная немного. Она мне нравилась, да многие нравились. Но я видел, что я ей нет, и ничего не предпринимал. Так, смотрел иногда, улыбался. Старался просто оказаться в кругу общения, где она. Так прошло несколько месяцев, я начал замечать что она смеётся над моими шутками, стала улыбаться мне ну и флиртовать немного, что ли.

(Он понравился этой девушке с ОЗ больше, потому что относился к ней без короны. Как это вышло, поняли?)

В какой-то момент я пошел гулять с ней и ещё парнем, зашли к ней домой. Я подумал «Ого» и что мне ничего не светит. А ещё оказалось, что она старше на 8 лет, я думал шутит. Потом ещё раз такой же компанией гуляли, но в этот раз мы не заходили, поехали домой. Мне показалось, что она флиртует. Написал ей, спросил чем она пахнет. Завязался разговор, предлагал ей гулять, она не отшивала.

(Красиво он ей написал, заметили?)

Потом ещё приходил на мафию, но она была холодна, я видел что не нравлюсь, и фразы, и поведение такие были, что остужали. Так и получалось, я её то хотел, то отмораживался когда видел, что она меня нет. А у меня засада, я в отношениях, подкатывать не могу, т.к. девушка моя иногда появлялась в той компании, а она сама инициативу не проявляет.

В реале мне прям тяжело с ней было, у меня пороги чуть что возникали. Иногда писал ей, было намного проще и она вела себя раскованнее и горячее. Вот этот контраст между переписками и личным общением сбивал с толку. Может потому, что в реале я ещё та мамина конфета.

(Он не может двигать динамику, но и отрицательной динамики тоже нет. Это уже хорошо. Нужно научиться хотя бы этому)

Написал ей, что снилась. Она начала расспрашивать, а мне какая-то странная групповуха приснилась. С этого момента я прям понял, что нравлюсь, начал чаще писать. Позвал гулять вечером, затянулось до ночи. И там она мне вдруг зарядила,что будет говорить со мной прямо, что я с тобой сегодня спать не буду, иногда лучше хороший флирт, чем так себе секс. Я немного зацепился за слово «сегодня», но в целом расстроился, думал домой уехать. Потом понял, что это будут щипцы, а что делать не понятно. В итоге как-то собрался, решил просто хорошо провести вечер, раз уж так. Когда расставались, она мне сказала, что приходи ко мне фильмы смотреть по дружески, ко мне часто так приходили раньше, и что-то в духе с тобой клёво переписываться. Я заржал. Она не поняла, сказала что это вообще-то комплимент. Ну я уехал с мыслями, что вот и всё на этом.

(Ему нужно учиться делать шаги, он слишком пассивен. Но очень важно делать шаги не как рапан, то есть делать шаги именно в границах. Если вы не видите границ, то лучше уж так, как автор)

Потом мы ещё раз гуляли, я начал подводить разговоры к сексу, что бы подогреть. Я потом жалел, узнал то что знать бы не хотел. Я не спрашивал прямо, но многое понял. И она очень много болтала. Снова подумал, что мне ничего не светит. Хорошо что вообще понравился, большего и ждать не стоило.

(Она рассказывала ему про своих мужиков и про разврат. А он очень деликатно умалчивает об этом в письме. Поэтому у него есть шанс научиться чему-то. У него есть самоуважение)

С девушкой уехали в другой город на пару дней, расстался с ней по приезду обратно. Долго решался, но в итоге решил что так будет правильнее. И будет шанс, с Л, как мне показалась, она давала понять, что не будет со мной спать из-за отношений. Ну а если не выйдет, что ж нужно быть смелым и выходить из отношений, когда не в кайф. Л не сказал, не хотел щипцов.

(Здесь все хорошо он сделал)

Потом мы в лес одной компанией поехали отдыхать. Пошли гулять вдвоём, темно, ищем дорогу обратно, взяла меня за руку, а я уговорил её пойти незнакомой дорогой обратно, ночью, через лес. В какой-то момент я понимаю, что она не на шутку испугалась, снизил обороты, пару раз обнимал, успокаивал. Она ещё раз внезапно сказала, «теперь точно никакого секса». Ну думаю, ясно, вышли на кладбище 😀 Потом нашли наших, она руку отпустила и ушла, расстроился, решил что тогда хоть вечер проведу хорошо. Пели песни, смотрели на звёзды, грелись у костра. Я прям кайфанул. Она то сидела на коленках у одного, то лежала у другого. Я отморозился.

И тут по приезду, она мне пишет, как ей понравилось и хотелось держать меня за руку.

(Здесь у него спонтанно получился известный трюк. Когда девушка боится, она ищет опоры в мужчине. Это может и обратный эффект иметь, особенно если вы делаете это специально. Но у него получилось спонтанно, он просто хотел приключений и показать ей свою смелость. И это получилось)

Через пару дней заехала за мной и поехали на море ночью, потом к ней, наконец поцеловал, раздел и спали голые. Не дала из-за месячных.

(Парни, если это первый раз и девушка отказывается из-за такой причины, ваша задача уговорить либо на секс, либо на петтинг, либо спать отдельно. Не надо валяться голым рядом как мешок, если хотите, чтобы у нее формировались сексуальные реакции на вас)

Через день снова гуляли, на заднем сидении её машины, снова раздел, целовались. Но такое ощущение, что она не хочет меня, а раздевается легко, прям очень легко. И поцелуи первые какие-то пассивные. Вот легко соглашается, но сама не инициирует и на касания почти не реагирует. Я свою заводил просто поглаживая по спине или обнимая сзади. А тут ничего, она ещё сказала, мол та чем ты сможешь меня в сексе удивить. Я насколько понимаю, чего она только не пробовала и главное с многими. Думаю беладонна. И когда я думаю об этом — сразу всё падает.

(Не нужно сравнивать девушку с ОЗ больше с девушкой с ОЗ меньше, не нужно сравнивать невлюбленную девушку с влюбленной. Сравнения всему вредят всегда. Надо научиться свежему и спонтанному восприятию. Фокус держать на девушке, а локус у себя. Это значит “как я могу сделать ей приятно”. Он пытается так, но у него получается: “она никак не заводится, я не смогу”, локус у него падает, а с ним и все остальное. Девушка не заводная игрушка, не надо пытаться ее завести. Надо просто попробовать сделать ей приятно не сравнивая ее реакции с другими девушками)

Она в отпуск собиралась, думаю, нужно обязательно успеть трахнуть её перед вылетом. Что бы думала о мне. Вчера собираемся к ней. Она мне говорит, что мол отвезёт сначала знакомых, а потом либо я на такси приеду, либо она вернется за мной. Тебе ок? Как скажешь, говорю. Расстроился, но думаю, понятно, что не хочет что бы знали на мафии, но единственный вариант поднять сз — начать с ней спать, хоть на таких условиях.

В итоге подруга которая тоже должна была с ней ехать, отказывается. Иду с другой компанией, что бы потом отколоться и меня Л заберёт. Её подруга идёт со мной и вдруг говорит:

П: Послушай, не могу молчать. Я знаю что ты сказал Л, что хочешь трахнуть её.

Я: И зачем ты мне это говоришь?

П: Ну вот типа не могу молчать

Я: Полегчало?

П: Нет, а что должно было?

Ну и в таком духе диалог, начала спрашивать сколько мне лет, действительно ли мне интересно то, о чём мы говорили пару часов назад (квесты, стихи). Я нихрена не понял, какой то он странный был. А она мне написала пару дней назад, мол если позовешь меня на кофе, я может соглашусь. Я сказал позову, подумал нужно хорошие отношения с её подругой иметь.

(Здесь мы видим, как греется его поле. Видите?)

Забирает меня Л, а я охреневаю, потому что день назад я спросил — что ты рассказывала обо мне своей подруге (после того как она мне написала). Л говорит, только в общих чертах, ничего личного. И тут такое. Сажусь в машину.

Л: Ты грустный, расстроился?

Я: Мне нужно помолчать

Едем, говорю я есть хочу. У неё дома нет постоянно ничего, не готовит. А она не хотела заезжать в магаз за луком, потому что не выспится, и вот у нас время до 3х. Я думаю ладно, поем так вареников. Едем и вижу она парится и напряжена, взял за руку, немного расслабилась.

(Ну здесь понятно, что он лажает. Понятно? Откатил на время в рыбу. Но СЗ его высокая уже, поэтому все не испортит)

Ставим машину, выходим она начинает говорить как не высыпается последние недели, не ест, вещи сегодня собирать, а я ей спать не даю, а сам высыпаюсь и.т.п. Говорю давай помогу, давай лист составим что нужно. В общем поговорили, поцеловал, заходим домой. Она ставит чай и я уже не помню с чего завязывается диалог.

Я: Слушай, я тебя не понимаю. Я вижу ты стесняешься меня на мафии и говоришь мне сейчас о том, что бы я не говорил ничего. Но мне только что твоя подруга рассказала, что ты ей рассказала, что я хочу тебя трахнуть. А день назад ты мне сказала, что только в общих чертах. Ты уже определись и скажи мне кто и что знает, что бы я понимал.

Л: Я ей только сегодня рассказала. Видимо зря

Я: Зачем?

Л: Я спрашивала что она думает о тебе

Я: И что?

Л: Очень хорошо о тебе отзывалась, сказала что ты не из болтливых. Советовалась с ней, стоит ли с тобой спать.

Я: Серьёзно? И что она сказала?

Л: Сказала, поступай как хочешь. Постой, ты что ей нравишься?

Я: Думаю, да

Л: Почему ты так думаешь?

Я: Она мне пару дней назад написала. Сделала вид, что это мне нужно с ней кофе попить.

Л: Да, она такая. Блин, почему ты не сказал? Если бы ты сказал, я бы с тобой не спала.

Я: А зачем мне говорить? Вот сейчас сказал

Л: Сейчас поздно уже. А она тебе нравится, хоть чуть чуть? Переспал бы с ней?

Я: Нет, с ней я спать не буду.

Л: А если я попрошу? Хорошо попрошу

Я: Не буду я с ней спать

Дальше я не помню что было. Но она мне заряжает:

Л: А ты что не знал, у меня парень есть вообще то. Почти все на мафии знают. Когда мы гуляли, втроём, второй говорил мол, Л я знаю, у тебя есть парень, но если что вдруг имей ввиду меня. Не знал?

Я: Нет. (а сам вспоминаю, что что-то такое было в одну из первых прогулок, и я тогда как раз подумал, что не светит)

Л: Ну почти все на мафии знают. У нас сейчас не очень отношения и поэтому вот так. Я поэтому не хотела ни с кем спать на мафии, из за сплетен. Вот теперь ты знаешь. Решай

Я: стою и молча смотрю на неё. хочу уехать, думаю — будут щипцы и тогда я точно значимость не выращу. стою не знаю, что делать, но и хотеть я её перестал сразу. вышел на балкон, стою думаю, вспоминаю разговор с другом, и свои слова, «что будет сложно, она зарабатывает больше меня», ржу с того, что не думал что будет ещё сложнее. а че делать не понятно, Л на кухне осталась. потом заходит ко мне

(Отмораживается он из-за штурманства постоянно. Заметно как? Не может пока Штурмана убить. Научился только решето фильтровать и помалкивать)

Л: Давай поговорим? Может у тебя есть какие-то вопросы. Спрашивай

Я: Не хочу ничего знать.

Л: Точно? Я вижу ты грустный, тебя это беспокоит? Я думала ты мне тогда предложил секс на раз, у тебя девушка есть, у меня парень.

Я: Нет у меня девушки

Л: Расстались?

Я: После приезда сюда

Л: Я не знала. Почему мне не сказал?

Я: Зачем тебе говорить? На мафии некоторые знали.

В общем ещё несколько раз она мне предлагала поговорить, задавать вопросы. Я ничего знать не хотел. Про принципы мои спрашивала, а мне вроде и противно, но я и не могу сказать, что паинька. Первый секс был с замужней, трахнул бывшую которая меня бросила, когда я уже был в отношениях. И секс такой хреновый был в этих ситуациях. Я стою думаю об этом, и говорю, не знаю какие у меня принципы. Она не поверила, сказала в твоём возрасте ты уже знаешь своё отношение.

Мы ещё час посидели поговорили о других, о подругах её. Потом думаю, ну ладно, трахну как и задумал, а там будь что будет.

Я и на это не рассчитывал, просто хотел понравится. Подхожу к ней раздеваю её, целую, веду в комнату, идём в душ по очереди. Ложимся, а я вообще её не хочу. И вижу что снова, она меня не хочет, как то не так ведёт себя. Полежали, предложила таблетки. Сначала отказывался, потом согласился, выпил совсем немного. В итоге трахнул её дважды. Еле хотя.

Секс был хреновый, под таблетками хуже, чем без у меня за последнее время. Ей походу заходит только в миссионерской. Мне тоже совсем не понравилось. Сделала вид что кончила, ну я чёт не поверил. Хрен её знает. Потом легли спать. Я ночью убрал у неё на кухне, поел. Утром она меня разбудила, повалялись, позавтракали, трахнул ещё раз, тоже через силу. Тоже хреново. И постоянно в промежутках у меня всё падает, и я лежу с кислыми щщами, но ничего с собой поделать не могу, не хочу и не могу захотеть. И понимаю, что это щипцы, а как не проваливаться в пороги, не знаю. И она в такие моменты постоянно предлагает поговорить. А мне и говорить не о чем, я сказать ничего не могу и знать ничего, тем более.

(Ей не кажется, что секс хреновый. Секс не такой хреновый, как его кислое лицо и уныние. Тем не менее он старается вести себя правильно. Трахается, убирается на кухне, не сбегает, хотя ему хочется сбежать. Ему бы штурманство отключить и фокус с себя убрать, и секс был бы хороший. А он все время сравнивает это все с бывшей девушкой, с которой него все шло как по маслу. Нельзя сравнивать)

И вот сидим мы, смотрим сериал, я думаю, что я тут делаю, надо ехать домой. Взял её за руку, отвёл полежать. Через пару минут она говорит:

— ты не обидишься, если я тебя попрошу поехать домой?

— я уже думал об этом.

(Он хорошо ответил. Заметили?)

Встаю собираюсь, целую в щёку, желаю хорошего отдыха, ухожу. Выхожу и мне чертовски хреново и не понимаю почему. Я пожертвовал самоуважением ради секса, когда она мне сказала про парня? Что мне делать с моими порогами, как сгладить их?

(Пороги – из-за фокуса на себе. Спонтанность от этого запирается. Фокус надо держать на женщине. Ей кайф доставлять, раз у вас свидание и тем более секс. Говорить что-то приятное, целовать все время, шутить, смотреть на нее влюбленно. От этого появляется поток)

Или может это не пороги, а я вижу что меня не хотят, и это нормальная реакция на такое? Я и не думал, что у меня будет такой вариант, быть любовником, без обязательств с женщиной намного выше ОЗ. С возможностью реализовать в сексе, очень многое. Я бы раньше никогда от такого не отказался, думаю что сейчас так плохо, потому что рассчитывал я на другое.

Но мне настолько хреново. Это жадность? Я никаких ходов у себя не вижу, что делать не знаю. У меня сложилось впечатление, что ей нравится когда ею пользуются или прям трахают, мне тоже такое немного нравится, но вот с ней не хочу совсем, мерзко.

(Смотрите, что произошло. Она влюбилась в него, и подруга ее влюбилась тоже. Он стоит в разогретом поле и ему плохо, потому что он не владеет собой. Он не может почувствовать устойчивость, он не привык так. Вот так чувствуют себя люди, когда попадают на новый уровень. Это и в работе бывает, когда вам дают задачу сложную и обещают рост карьеры, а вы чувствуете страх и ступор. В эти моменты надо просто расслабиться и отдаться судьбе, поступать рационально и не ждать, что будет легкость и кайф. На новом уровне легкости не бывает)

Как-то слишком легко она на всё соглашается, слишком просто. Слишком она мягкая и податливая, меня это прям отмораживает. И ещё когда я думаю сколько у неё мужиков было и какой там был секс — всё просто ухает в пустоту. Это БП? Уважаемая Эволюция, помогите мне пожалуйста! Что мне делать?

(Не истерить. Пойти в спортзал. Ей написать, что вам очень понравилось все, но от волнения получилось не все и вы надеетесь на повторение)

Кажется, что делать ничего и не надо, если всё так хреново, просто не жадничать. Не липнуть, не спать если не хочется, искать кого-то с подходящей ОЗ. Не бояться упустить, а просто жить. Я правильно понимаю?

(Не спать, если не хочется. Но в данном случае вам очень хотелось, просто от штурманства отключилась спонтанность на физическом уровне. Вам очень хочется понравиться этой девушке, но вы боитесь и пытаетесь вырастить зеленый виноград для амортизации. Вот это надо отрефлексировать, быть спокойней и смелей. Не жадничать, но и не сбегать от страха перед обломами)