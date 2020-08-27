Die Welt – для борьбы с внешними и внутренними врагами Европе нужна единая армия

27.08.2020, 2:10, Новости дня

С точки зрения политики безопасности в мире наступила новая эпоха, пишет Die Welt. И пока единственная реакция на это ЕС — «стратегическое молчание и внешняя политика без ориентиров». При этом центробежные силы в союзе набирают обороты. Если Европа не разовьёт в себе «геополитическую волю» и не изыщет средств для её осуществления, ей грозит конец, предостерегает автор статьи Ева Мари Когель.



Reuters

Наличие общих врагов укрепляет дружбу, пишет Die Welt. А общих врагов у государств ЕС сейчас предостаточно, отмечает автор статьи Ева Мари Когель. Вблизи союза много нестабильных регионов. В Белоруссии сейчас проходят протесты недовольных исходом выборов. И граждане страны ожидают поддержки от Брюсселя, но европейским политикам понадобилось несколько дней, чтобы сформулировать общую позицию.

В Средиземном море ЕС противостоят агрессивные державы, пытающиеся нарастить своё влияние в Ливии и Сирии. Наряду с Россией, Ираном, а также некоторыми странами Персидского залива, там также проявляет активность Турция. Анкара уже давно обеспечила себе лидирующую роль в Ливии и сейчас ищет газовые месторождения у берегов Греции. «Что произойдёт, если Анкара заявит на них свои права? Ограничится ли Брюссель одними жёсткими словами?». Складывается впечатление, что ЕС вытесняет из сознания эти вопросы, считает автор.

С точки зрения политики безопасности в мире наступила новая эпоха, продолжает издание. И пока единственная реакция на это Брюсселя — «стратегическое молчание и внешняя политика без ориентиров». При этом центробежные силы в ЕС набирают обороты. Раны от брексита всё ещё болят. Польша и Венгрия демонтируют правовое государство, что рано или поздно отразится на всех европейских странах.

В связи с этим Европе нужно укреплять внутреннюю и внешнюю оборону. Если союз не разовьёт в себе «геополитическую волю» и не изыщет средств для её осуществления, ему грозит конец. Необходима новая стратегическая культура, олицетворением которой станет единая армия. Противники этого проекта называют его «иллюзией». Они убеждены, что реализации помешают вопросы национального самоопределения. «Но какова альтернатива?» — задаётся вопросом автор статьи.

На мировой арене слово немецких политиков не имеет никакого веса. И только когда глава Белого дома Дональд Трамп требует от Германии увеличения её оборонных расходов, в Берлине начинают говорить о «бессмысленной гонке вооружений». «Тот, кто так говорит, не осознаёт угрозы, исходящей от Москвы. Это всего лишь вопрос будущего. Нам нужно серьёзно отнестись к взгляду Польши на Россию, а также её беспокойству — и наконец-то понять, что в лице Польши с Россией граничит и ЕС. В эффективной защите этой внешней границы заинтересована и Германия. В своё время восточная граница НАТО пролегала через ФРГ. А главный враг тех времён всё ещё не стал нам другом», — заключает Когель.