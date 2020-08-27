Польский публицист – белорусской оппозиции можно помочь, если согласится вернуть наши утраченные земли

27.08.2020, 2:10, Новости дня

Польша нисколько не заинтересована в демократизации Белоруссии, потому что вместе с ней придёт беспорядок, уверен польский публицист и путешественник Войцех Цейровский. Единственной возможностью оказания польским правительством помощи Тихановской и оппозиции он называет исполнение ряда условий, включая возвращение исконно польских территорий Варшаве, пишет сообщает Telewizja Republika.



Reuters

По словам польского публициста и путешественника Войцеха Цейровского, создание демократического государства в Белоруссии приведёт к бардаку, а он вовсе не в интересах Польши, пишет Telewizja Republika. «Мы не хотим здесь беспорядка. Мы предпочитаем ситуацию, когда там порядок», — чётко заявил он. «Скажет ли госпожа Тихановская до свидания российским учениям на территории своей страны? Такие предложения со стороны оппозиции Лукашенко не звучат, поэтому я могу спокойно предполагать, что в отношениях с Россией ничего не изменится», — добавил он.

Польский публицист не исключает оказания Польшей помощи Тихановской с целью получения ей международного признания, но только при одном условии — что Польша получит что-то взамен, выиграет на этом. «Мы идём к ослабленной Тихановской и говорим, что польское правительство может её поддержать, но «спасибо» за это будет недостаточно. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы договориться о том, что будет дальше», — объяснил он. По мнению Цейровского извлеченная Польшей выгода будет заключаться в возвращении исконно польских земель, польских памятников, имущества, зданий, произведений искусства и костелов. «Если вы хотите быть демократической страной, то пожалуйста, отдайте Польше то, что ей принадлежит», — подчеркнул он.

Цейровский не единственный представитель правого крыла страны, который говорит о взыскании земель с Белорусии. Недавно с похожим предложением выступил журналист Томаш Зоммер. «Совершенно очевидно, что в случае распада Белорусии Гродно должен быть передан Польше. Партия «Право и справедливость» это знает, но боится сказать об этом», — написал в минувшие выходные в Тwitter главный редактор издания Najwyższy Czas.

Слова Зоммера перепостил ​​бывший заместитель премьер-министра в правительстве Ярослава Качиньского, а сегодня друг и адвокат ведущих оппозиционных политиков Роман Гертых. Однако Гертых не процитировал Зоммера, потому что он поддерживает эту идею. Адвокат сделал это для того, чтобы намекнуть, что у партии «Право и справедливость» на самом деле есть такие планы.

«Очень скоро «Право и справедливость» объявит об этом. Они попытаются подогреть чувство национализма по примеру санации 1938 года для того, чтобы мы вышли из союза с Западом и стали сообщниками Путина — точно так же, как накануне Второй мировой войной, при разделе Чехословакии мы стали сообщниками Гитлера. Тогда мы получили Заользье. На год», — написал Роман Гертых.

Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил, что делает это осознанно, потому что уверен, что вскоре партия «Право и справедливость» будет обсуждать эту тему с Россией. Все предпосылки к заключению такого соглашения, по мнению Гертыха, должны быть пресечены на корню. Несмотря на намерения, заявления как Цейровского и Зоммера, так и Гертыха, явно вредят Польше, резюмирует Telewizja Republika.