Путин поручил проработать механизм расселения ветхого жилья

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27.08.2020, 2:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.

На совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и «подходы по ветхому жилью», которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Он попросил Путина дать поручение проработать эти вопросы с Госдумой, передает ТАСС.

Президент в ответ подчеркнул, что «это проблема, которую, конечно, нужно решать». «И с Думой, но и с Минфином тоже [нужно] поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования», – сказал глава государства.

Ранее полпред президента в ПФО поддержал идею об усилении финансирования аварийного фонда.

В июле глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что в РФ планируют изменить правила расселения аварийного жилья. В частности, благодаря внесению изменений будут быстрее решаться ситуации, при которых всего несколько семей из всего дома не хотят уезжать из аварийного жилья.



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