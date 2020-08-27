Эксперт: Властям Ростовской области удалось расширить объемы социальной помощи в условиях пандемии

27.08.2020, 2:08, Новости дня

Голубев проявил достаточно новый широкий подход. Скажем, инвестиции в капремонт водопроводов – это одновременно и вопрос экономики, и забота о людях, ведь решается задача обеспечения дончан чистой водой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя бюджетное послание ростовского губернатора Василия Голубева.

«Газификация Ростовской области, строительство и ремонт дорог – это примерно то же самое: развивается хозяйственный потенциал области и обеспечивается социальное благополучие обычных людей. В общем, главный акцент бюджетного послания – забота о рядовых жителях Дона», – считает эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Малахов.

«Обычно на социальное благополучие, на комфорт жителей местные руководители обращают внимание в меньшей степени. В их понимании бюджет нацелен, в первую очередь, на нормальное функционирование всех государственных служб региона и на рост экономики, – отметил собеседник. – Но в послании Голубева забота о людях одновременно перекликается с экономикой. Ведь для жителей практически любого региона приоритетными задачами считаются доступная медицина, хорошие дороги и благоустройство».

Особо стоит отметить тот факт, что многие российские провинции, в том числе и Ростовская область, испытывают финансовые трудности, вызванные последствиями пандемии, напомнил политолог. «Но Голубев сумел не допустить сокращения пособий, и теперь даже предложил расширить круг получателей адресной социальной помощи. Он также продлил до 2026 года программу регионального материнского капитала», – сказал Малахов. Эксперт напомнил, что одним из критериев оценки деятельности губернаторов теперь считается то, насколько тому или иному региону удалось справиться с ударами, нанесенными весной коронавирусом.

«Эксперты уже отмечали, что Ростовской области удалось достаточно успешно справиться с этим вызовом. Так, речь шла о поддержке малого и среднего предпринимательства, о сохранении материнского капитала и субсидий по оплате услуг ЖКХ, обеспечение школьников бесплатным питанием. Мне импонирует, что Голубеву в бюджетном послании удалось сформировать по поводу всех этих направлений единое, пакетное предложение», – подытожил Малахов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Василий Голубев впервые обратился с бюджетным посланием к главам муниципалитетов, депутатскому корпусу и правительству региона. Губернатор призвал перейти от антикризисных мер к обеспечению устойчивого роста по всем направлениям экономики и социальной сферы Дона. Главная цель при этом – повышение качества жизни дончан. «Ключевой приоритет – человек и его благополучие», – сообщил Голубев.

Губернатор призвал поднять в бюджете на 34% долю поддержки населения – в форме социальных контрактов. При этом он отметил, что власти не допустили сокращения числа семей, получающих субсидии по оплате услуг ЖКХ. Он также распорядился создать не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Он назвал приоритетными задачи по развитию образованию, поддержке детей, заботе о будущем поколении. В целом же цель бюджетной политики в социальной сфере, по словам Голубева – это устойчивый выход малоимущих из категории «бедных».

Напомним, в начале июня Малахов отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД, что региональных руководителей – как политических тяжеловесов-губернаторов, так и недавно назначенных врио глав, будут оценивать по единым критериям. По итогам противодействия пандемии, безусловно, будет учитываться, как власти на местах справлялись с этой угрозой.