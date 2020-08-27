 

Американский генерал оценил способность РФ нацеливать ракеты

27.08.2020, 2:08, Новости дня

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сравнил профессионализм российских и американских военных в нацеливании ракет.

На интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, Ходжес прокомментировал применение российских сил, в том числе в Сирии.

Ходжес отметил, что российские военные эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

По его словам, «настоящие опасения вызывают их возможности в том, что касается поиска и обнаружения, а затем нацеливания».

Говоря о профессионализме российских военных в «нацеливании с помощью беспилотников при нанесении ракетных ударов», Ходжес заявил: «Они так же хороши, как и мы».



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