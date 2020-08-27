Американский генерал оценил способность РФ нацеливать ракеты
27.08.2020, 2:08, Новости дня
Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сравнил профессионализм российских и американских военных в нацеливании ракет.
На интернет-семинаре, организованном американским Центром стратегических и международных исследований, Ходжес прокомментировал применение российских сил, в том числе в Сирии.
Ходжес отметил, что российские военные эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.
По его словам, «настоящие опасения вызывают их возможности в том, что касается поиска и обнаружения, а затем нацеливания».
Говоря о профессионализме российских военных в «нацеливании с помощью беспилотников при нанесении ракетных ударов», Ходжес заявил: «Они так же хороши, как и мы».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет