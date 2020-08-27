 

На МКС снят режим изоляции

27.08.2020, 2:05, Новости дня

Пять дней американец Крис Кэссиди и россияне – Анатолий Иванишин и Иван Вагнер провели в изоляции в российском модуле “Звезда”. Это случилось после того, как приборы на МКС зафиксировали утечку кислорода и падение давления в американском сегменте станции. В итоге были задраены все люки в модулях NASA, включая тот, что соединял американский и российский сегменты. Изоляция должна была продлиться три дня, однако ее решили продлить до 25 августа.

Сегодня Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) сообщило, что все модули станции герметичны и утечки воздуха нет.

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На МКС снят режим изоляции

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«Командир Крис Кэссиди начал день, открыв люки американского сегмента, чтобы возобновить нормальную работу станции. Он повторно активировал американское оборудование жизнеобеспечения и вернул на места хранения снаряжение, которое экипаж использовал во время работы в служебном модуле “Звезда”», – говорится в официальном заявлении NASA.

Специалисты допускают, что причиной утечки могло стать попадание микрометеорита, либо микроскопического фрагмента космического мусора. В ходе проверки, которая продолжалась пять дней, место утечки найдено не было.

Тем временем, американский астронавт Крис Кэссиди приступил к наблюдению за ураганом «Лаура» совместно с сотрудниками Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. На данный момент урагану, движущемуся на восточное побережье США, присвоена 4 степень. Порывы ветра могут достигать 250 км в час. Власти двух штатов – Техаса и Луизианы вынуждены эвакуировать около полмиллиона жителей в безопасные места и убежища.



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