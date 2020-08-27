Вице-президент Майк Пенс обратится к участникам третьего дня съезда Республиканской партии

27.08.2020, 2:05, Новости дня

Вице-президент Майк Пенс станет главным хедлайнером третьего дня Национального съезда Республиканской партии. Он обратится к участникам съезда по видеосвязи из Форт-Мак-Генри в Балтиморе, штат Мэриленд.

В списке выступающих – сенаторы Марша Блэкберн и Джоуни Эрнст, а также Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки, который недавно был назначен спецпосланником президента США по мирным переговорам между Сербией и Косово.

С речью также выступит Келлиэнн Конуэй, советник президента Дональда Трампа, которая накануне объявила о своем скором уходе из Белого дома.

Во вторник вечером Первая леди США Мелания Трамп, выступая на съезде, выразила сочувствие сотням тысяч американцев, пострадавших от пандемии COVID-19.

Партийный форум проводится в основном в виртуальном режиме из-за продолжающейся пандемии. Обычно на национальный съезд, проходящий раз в четыре года, собираются тысячи делегатов. Многие ораторы, выступавшие на съезде во вторник вечером, в том числе госсекретарь Майк Помпео, обратившийся к делегатам по видеосвязи из Иерусалима, приветствовали действия Трампа на посту президента. Другие спикеры обрушились с критикой на Джо Байдена, кандидата от Демократической партии по самым разным вопросам – от экономики и внешней политики до правопорядка и контроля над оружием.

Предвыборный штаб Байдена выступил с ответной критикой в адрес республиканцев, заявив, что они не услышали от выступавших на съезде о каких-либо планах по борьбе с пандемией коронавируса.

«То, что Дональд Трамп постоянно отказывался серьезно относиться к этому вирусу, привело к самой серьезной вспышке в мире, и отказ съезда осознать реальность или признать масштабы потерь – это суровое напоминание всем американцам о полной неспособности [Трампа] быть лидером», – заявила Кейт Бедингфилд, заместитель руководителя штаба Джо Байдена.

Согласно опросам, большинство американцев не одобряют то, как Трамп попытался справиться с пандемией, в результате которой, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США заразились более 5,7 миллионов человек, скончались – более 178 тысяч.

По данным сайта Real Clear Politics, который публикует совокупные результаты всех соцопросов, Байден опережает Трампа в среднем на 7,6%. Однако преимущество кандидата-демократа немного меньше в нескольких ключевых колеблющихся штатах, результаты голосования в которых могут снова оказаться решающими.

За последние 40 лет только два президента США проиграли выборы, пытаясь переизбраться после одного срока пребывания у власти: Джимми Картер в 1980 году и Джордж Буш-старший в 1992 году.