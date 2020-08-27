Главврач больницы в Омске попросил у клиники “Шарите” доказательства отравления Навального

27.08.2020, 1:50, Новости дня

Главный врач омской городской клинической больницы №1, куда сначала поступил на лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный, в письме попросил медиков берлинской клиники “Шарите” предоставить доказательства отравления Навального. Письмо Мураховского опубликовал в Telegram-канале ведущий российской программы “60 минут” Евгений Попов.

В письме говорится, что при поступлении Навального в больницу российские врачи рассматривали версию отравления. Но этот диагноз не подтвердился “из-за отсутствия характерной клинической картины и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов”.

“Хотим отметить, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин – как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения”, – написал главврач.

Мураховский в своем письме уточнил, что Навальному действительно давали атропин в связи с “другими медицинскими показаниями”. Он также предложил немецким коллегам обменяться биологическими образцами, “исключительно в интересах пациента”.

“Предлагаем произвести обмен образцов биологических жидкостей”, – сказано в тексте письма.

Попов также опубликовал фрагмент справки о результатах химико-токсикологических исследований Навального. В ней написано, что “ингибиторы холинэстеразы не обнаружены”. В справке указано, что исследование проводилось 25 августа.

26 августа издание “МК в Омске” опубликовало открытое письмо “от лица медицинского сообщества Омской области”. В нем сказано, что “сторонники Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь, хотя никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований”.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике “Шарите”.

По данным расследования немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat, лечащие врачи Навального из “Шарите” связались с коллегами в Болгарии, которые лечили бизнесмена Эмилиана Гебрева (его отравили в 2015 году в Софии). По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и “Новичок”.