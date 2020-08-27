 

Мнение: Задержания в Минске. 26.08.2020

27.08.2020, 1:40, Разное

Сегодня в Минске ОМОН разогнал небольшой митинг оппозиции. Как говорил сам Лукашенко на прошедших выходных – "Пускай думают, а с понедельника пусть не обижаются".

Аресты в центре Минска. Акцию фактически разогнали, арестовано около 20 человек.
На этот раз обошлось без жести.

Вчерашний арест члена координационного совета оппозиции Ковальковой.

Как представляется, это далеко не последние задержания. Перехватывая инициативу у оппозиции, Лукашенко последовательно демонстрирует свои силовые инструменты и что они работают. В текущих реалиях эти инструменты направлены на дезорганизацию оппозиции и снижение численности протестов. Менее заметна работа по выявлению реальных организаторов и каналов финасирования, но она наверняка ведется.

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Территории Белоруссии, на которые потенциально претендует Польша.

Источник: Colonel Cassad



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