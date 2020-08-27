В Совфеде назвали новые санкции США «прикрытием» проигрыша в разработке вакцины

27.08.2020, 1:08, Новости дня

США пытаются прикрыть свой проигрыш в разработке вакцины от коронавируса санкциями против российских научных институтов и пытаются не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки, сообщил сенатор Олег Морозов.

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой – голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины», – сказал Морозов РИА «Новости».

Сенатор отметил, что США здесь просчитались.

«Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций», – отметил Морозов.

Он добавил, что новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США.

«Но эта «болезнь» по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против «Северного потока 2» дурно пахнут американским сланцевым газом», – сказал Морозов.

Напомним, в министерстве торговли США сообщили, что внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19.

Внесение в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.