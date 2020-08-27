 

Песков ответил на вопрос об инциденте в Сирии между военными РФ и США

27.08.2020, 0:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Сирии между российскими и американскими военными.

На вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию, Песков ответил, что «был телефонный разговор по линии начальников генштабов», передает ТАСС.

Напомним, Комитет начальников штабов вооруженных сил США сообщил, что глава КНШ провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, но тема разговора не сообщалась.

В среду стало известно о столкновении военных США с российским патрулем в Сирии. США возложили ответственность за ДТП на российских военных.



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