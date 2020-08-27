СП указала на слишком высокие зарплаты менеджмента убыточных госпредприятий

27.08.2020, 0:48, Новости дня

Менеджмент некоторых предприятий с госучастием получает зарплату, которая не привязана к экономическим показателям, сообщила Счетная палата России.

СП указала на «существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики». Отмечается, что «для ряда АО такого рода диспропорция характерна». Подчеркивается, что даже при наличии убытков по итогам года в некоторых АО выплачивали вознаграждения единоличному исполнительному органу, передает РИА «Новости».

Похожие проблемы есть и сфере регулирования уровня вознаграждения менеджмента ФГУП. Счетная палата сообщает, что «в общем случае установлено восьмикратное соотношение средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ФГУП и средней заработной платы работников списочного состава». Для предприятий, включенных в отдельный перечень, по решению учредителя могут быть установлены условия оплаты труда руководителей в кратности до 15 и выше. Речь идет о перечне из 73 предприятий (11,7% всех ФГУП).

Счетная палата сообщила, что руководство ФГУП «УВО Минтранса России» получает зарплату «в кратности 22», а ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго РФ – 14,9. Кроме того, сообщается, что средняя зарплата руководства «убыточного ФГУП «Ф» за 2017 год составила 405,9 тыс. рублей в месяц». Это более чем вдвое «превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП «Д» – 183 тыс. рублей». В 2018 году руководители предприятий получали сопоставимое вознаграждение (424,8 тыс. и 431,5 тыс. рублей в месяц).

Счетная палата также сообщила, что свыше 97% доходов российского бюджета от дивидендов в 2017–2019 годах (976,3 млрд рублей) обеспечивали 20 крупнейших компаний с госучастием. За указанный период поступления в бюджет росли: по ФГУП они увеличились на 30,4% за три года, по АО – на 75,7%. Из-за отсутствия «единых подходов к определению размера чистой прибыли и дивидендов, которые эти организации должны перечислять в федеральный бюджет» возникает «вариативность дивидендных выплат», поэтому «дивиденды крупнейших АО составляли от 1,7 до 190 % их чистой прибыли», а более 500 компаний вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета.

Точное количество компаний с государственным участием в РФ не известно: сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы, следует из отчета Счетной палаты.

Как сообщили в СП, деятельность 550 хозяйственных обществ с долей участия государства менее 50% была непрозрачна по состоянию на конец 2019 года как для государства, так и для общества, передает ТАСС.

Указывается, что система корпоративного управления организациями с участием государства нуждается в доработке, а достоверный и полный учет ФГУП и АО с госучастием не ведется.

Напомним, Счетная палата сообщала, что территориальные органы Пенсионного фонда выплачивали «мертвым душам» пенсии на сотни миллионов рублей.

СП указала на слишком высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2020 году в российском бюджете зафиксированы нарушения на 50 млрд рублей.