Guardian – Вашингтону не дали ввести санкции по иранской сделке, из которой он сам вышел

27.08.2020, 0:44, Новости дня

США подняли вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана, однако члены Совета Безопасности ООН почти единогласно высказались против, пишет Guardian. Вашингтон пытается задействовать механизм сделки по иранскому атому от 2015 года, из которой он сам позже вышел. Остальные страны стараются эту сделку сохранить.



Reuters

США потерпели новое унизительное дипломатическое поражение, когда Совет Безопасности ООН отклонил попытку администрации Трампа расширить экономические санкции против Ирана, пишет Guardian.

На прошлой неделе 13 из 15 стран Совбеза заявили, что у Америки нет законного права требовать возвращения санкций, потому что она сама вышла из сделки по иранскому атому. И Индонезия, которая сейчас председательствует в Совбезе, заявила, что раз нет консенсуса, то никаких дополнительных мер по Ирану предпринимать не будут.

В ответ на это постпред США при ООН Келли Крафт заявила: «Администрация Трампа не боится оказаться в небольшой компании по этому вопросу. Но мне жаль, что другие члены этого Совета сбились с верного пути и теперь оказались в компании террористов».

США уверены, что у них всё равно есть право предпринимать действия по сделке с Ираном, ведь изначально они были в списке участников соглашения, а по его условиям достаточно голоса даже одной из подписавшихся сторон, чтобы вернуть санкции. Поэтому Штаты в прошлый четверг запустили 30-дневный процесс по возобновлению санкций.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США прекратят свои попытки вернуть санкции против Ирана, которые, по его словам, не только незаконны, но и не приведут к достижению результата, на который рассчитывали в Вашингтоне.

Соглашение по иранскому атому предусматривало возможность снять с Ирана эмбарго на поставку вооружений через пять лет после его заключения, и этот срок как раз подходит к середине октября. А Штаты выступают категорически против того, чтобы Иран был в силах укреплять свою армию. При этом ещё неясно, захочет ли кто-то ему оружие продавать и сможет ли страна, которая пребывает в кризисе, его купить.

Хотя у ЕС есть своё эмбарго на поставки Ирану оружия, там пытаются сохранить сделку по иранскому атому. Так что даже представитель союзной США Великобритании заявил, что после выхода США из той сделки они перестали быть её участником.

Учитывая, что дальше пост председателя переходит к Нигеру, а потом к РФ — обе страны придерживаются той же позиции — вряд ли до ноября Штатам удастся что-то изменить, пишет Guardian.