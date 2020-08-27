112 – на Украине появятся инженерки, станочницы и социологини

27.08.2020, 0:44, Новости дня

В кадровой документации на Украине теперь разрешено использовать феминитивы. Как пишет «112 Украина», в приказе Министерства экономики говорится, что согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы.



Reuters

На Украине разрешили использовать феминитивы в кадровой документации. Как передаёт «112 Украина», об этом сказано в приказе Министерства экономики, опубликованном на сайте ведомства.

«В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые используются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).



Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы. Например, инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня», — сказано в приказе.

Как напоминает канал, в мае прошлого года Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять новые нормы и правила во всех областях общественной жизни с момента опубликования новой редакции правописания.