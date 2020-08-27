Главный врач омской больницы предложил «Шарите» обменяться биоматериалами Навального

27.08.2020, 0:40, Новости дня

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский попросил коллег из берлинской клиники «Шарите» предоставить данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия-1».

В эту больницу Навальный был госпитализирован сразу после проявления симптомов отравления. Врачи диагностировали у него «нарушение обмена веществ». По словам Мураховского, диагноз «отравление» был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.

Во вторник участвовавший в лечении Навального реаниматолог Борис Теплых в интервью «Медузе» заявил, что российские врачи подозревали отравление ингибиторами холинэстеразы, но результаты лабораторных исследований не подтвердили эту гипотезу.

«Но надо иметь в виду: у нас искали криминалисты-токсикологи, а у них – суперхимики, которые занимаются боевыми отравляющими веществами», – отметил врач, сообщив, что отравление этой группой веществ исключили токсикологи Московского медицинского центра судебной медицины.

Мураховский предложил «Шарите» обменяться биоматериалами Навального для «более точной диагностики». Был ли отправлен такой запрос официально – не сообщается.

Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику. Теплых заявил, что разрешение было дано сразу после стабилизации состояния оппозиционера.

26 августа медработники Омской области опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что невозможно отрицать, что Навальный был спасён омскими врачами. «Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс», – говорится в обращении, в тексте утверждается, что врачам омской больницы скорой помощи поступают угрозы.