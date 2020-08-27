США ввели санкции против российских НИИ, подозреваемых в разработке химического и биологического оружия

27.08.2020, 0:40, Новости дня

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционный список три российских научно-исследовательских института. Их подозревают в работе над программами химического и биологического оружия.

Как сообщил сайт телеканала "Настоящее время" (currenttime.ru), деятельность этих организаций в США считают противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики страны.

В список внесены 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Шиханах в Саратовской области; 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в Кирове, включая два его филиала в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ).

В документе отмечается, что есть «разумные основания полагать, что 33-й научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны России связан с российской химической программой и полигоном для испытаний химического оружия».

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий на Шоссе Энтузиастов в Москве является объектом Минобороны России и занимается программой химического оружия, а 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны и его филиалы связаны с российской программой создания биологического оружия, говорится в сообщении властей США.

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас этот институт является главным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. Головной офис находится в Москве.

В состав ФГУП входят четыре подразделения – филиал «Обособленный завод №4» (Чувашия), отделение «Лебедянь» (Липецкая область), отделение «Енисей» (Красноярск) и филиал «Шиханы» (Саратовская область). В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, был произведен в лаборатории города Шиханы.

48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны основан в 1928 году. Является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.