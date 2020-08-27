 

Зеленский в Днепре сходил в McDonald’s

27.08.2020, 0:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр посетил ресторан быстрого питания McDonald’s. Соответствующее видео опубликовано 26 августа на YouTube-канале TOROS.

Президент сделал заказ в медицинской маске и солнцезащитных очках. В частности, Зеленский и его спутники заказали наггетсы, бургеры и соусы.  

В McDonald’s уточнили, готовить заказ “с собой или тут”. На что глава государства ответил, что будут кушать внутри заведения.

ВИДЕОВидео: TOROS / YouTube 

“Наггетсы, соусы, бургеры… Бывает, надо перекусить и на скорую руку”, – прокомментировала визит Зеленского в McDonald’s его пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

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Нагетси, соуси, бургери… Буває, треба перекусити і нашвидкоруч 🙂

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 26 Авг 2020 в 5:29 PDT

В июне главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санврача Украины Виктора Ляшко и других спутников Зеленского, которые в нарушение карантина посетили кафе в Хмельницком, оштрафовали на 17 тыс. грн. 

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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