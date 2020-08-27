В Москве предпринята попытка захвата офиса золотодобывающей компании «Покровский рудник»

27.08.2020, 0:08, Новости дня

Московское представительство амурского золотодобывающего предприятия «Покровский рудник» подверглось попытке захвата со стороны нового и.о гендиректора Petropavlovsk plc. В компании «Покровский рудник» считают, что эти действия юридически не обоснованы.

В среду, 26 августа в офис компании, расположенный в Рубцовом переулке в Москве вошли около 15 граждан спортивного вида во главе с человеком, представившимся Максимом Мещеряковым, говорится в пресс-релизе АО «Покровский рудник», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На требования охраны здания предъявить документы, пришедшие ответили, что являются собственниками помещения. Документы, подтверждающие их права, передать охране или юристам АО «Покровский рудник», они предъявить отказались и, перепрыгнув через турникет, проникли в здание.

В сообщении компании отмечается, что, перемещаясь по четырехэтажному зданию офиса, лица, сопровождавшие Мещерякова, вели себя «грубо и по-хамски». А сотрудников, которые пытались войти в здание на свое рабочее место, не пускали. На момент происшествия в офисе находилось около 20 человек. Всего в офисном здании, принадлежащем «Покровскому руднику», работают около 80 сотрудников этой компании.

По вызову сотрудников «Покровского рудника» прибыл наряд Росгвардии, который принял заявления сторон в отношении случившегося и уехал, после чего неизвестные лица с Мещеряковым остались в офисе и заблокировали выезд из гаража. Сейчас сотрудники «Покровского рудника» опасаются за свою безопасность, оставленные в кабинетах личные вещи и «дальнейшую эскалацию конфликта с непредсказуемыми последствиями».

«Здание, расположенное по адресу: г. Москва, Рубцов переулок, дом 13, принадлежит АО «Покровский рудник» на праве собственности. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ Максим Геогриевич Мещеряков не является директором АО «Покровский рудник», – заявили в юридической службе АО «Покровский рудник». – Законно назначенный совет директоров АО «Покровский рудник» не назначал М.Г.Мещерякова в качестве единоличного исполнительного органа. Сменить директоров АО «Покровский рудник» законным путем было невозможно, так как для смены директоров требовались оригиналы учредительных документов, которые находятся в распоряжении общества и третьим лицам не передавались. Никакие доверенности на имя М.Г.Мещерякова не выдавались. Таким образом, у него нет прав распоряжаться имуществом организации и давать распоряжения ее сотрудникам».

Ранее, 24 августа 2020 года озабоченность в связи с назначением Мещерякова и.о. генерального директора Petropavlovsk plc выразил независимый профсоюз работников ОАО «Покровский рудник», заявив в открытом письме о сомнениях в достаточной квалификации нового руководителя и потребовав диалога руководства с трудовым коллективом.

АО «Покровский рудник» – золотодобывающее предприятие, работающее в Амурской области с 1994 года. В 2019 году компания произвела более 9 тонн золота, число сотрудников более 2900 человек. Производственные объекты компании – комбинат «Пионер» и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, крупнейшее в РФ предприятие, позволяющее перерабатывать упорное золотосодержащее сырье. АО «Покровский рудник» входит в группу компаний «Петропавловск». Компания Petropavlovsk plc зарегистрирована в Великобритании и входит в РФ в первую пятерку по объему производства золота.