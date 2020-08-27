 

США возложили ответственность за ДТП в Сирии на российских военных

27.08.2020, 0:08, Новости дня

Глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот утверждает, что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которого пострадали военные США.

Эллиот заявил, что инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик. Как сообщил Эллиот, «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины», передает ТАСС.

По его словам, во избежание конфликта американский автомобиль покинул место ДТП, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга», утвержденных Россией и США в 2019 году.

Эллиот назвал действия российских военных «небезопасными и непрофессиональными». Он заверил, что «коалиция и США не хотят эскалации с любыми государственными военными силами, но силы США всегда оставляют за собой неотъемлемое прав на самооборону от враждебных действий».

Напомним, сообщалось, что на северо-востоке Сирии американские военнослужащие получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».



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