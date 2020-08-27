 

Ученые предлагают лечить старческое слабоумие с помощью электричества

27.08.2020, 0:05, Новости дня

Специалисты начали важное исследование по лечению деменции путем отправки электрического поля глубоко в мозг.

Как сообщают ученые, они планируют лечить старческое слабоумие при помощи отправки электрических сигналов в мозг. Для исследования специалистами были отобраны 24 пациента с ранней стадией болезни Альцгеймера. Добровольцам необходимо будет пройти двухнедельный курс, который включает ежедневные часовые сеансы.

Попытки создать препараты от старческого слабоумия длились на протяжение десятилетий. По словам ученых, их главной целью является использование совсем другой методики. Через нанесенные на кожу головы электроды будет осуществляться электрическая стимуляция мозга. Такой метод позволит оживить митохондрии клеток, повреждающиеся при деменции. 



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