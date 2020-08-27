Восприятие оптических иллюзий у мухи и человека оказалось одинаковым

27.08.2020, 0:05, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что мухи-дрозофилы и люди одинаково воспринимают оптические иллюзии. Также специалисты выяснили механизм возникновения подобных обманов зрения. По мнению ученых, они могут быть связаны с нейронами, помогающими насекомым и людям распознавать движущиеся объекты.

Ученые наблюдали за мушками-дрозофилами и избирательно отключали у насекомых некоторые нейроны в центрах зрения, которые могли быть задействованы в распознавании движений. Специалистам удалось выделить две группы нервных клеток: T4 и T5. Первая группа распознает движения светлых участков на изображении, а вторая – темных.

Во время отключения одной из них мушки считали, что иллюзия двигалась в одну сторону, а когда отключали сразу две – мушки переставали видеть ее вовсе. Схожим образом работают и центры зрения человека.