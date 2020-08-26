 

На 85-летнего жителя Кабардино-Балкарии завели уголовное дело из-за куста конопли

26.08.2020, 9:10, Разное

Через три дня он покончил с собой.

85-летнего жителя Кабардино‑Балкарии Николая Захарченко обвинили в изготовлении наркотических средств в крупном размере из-за того, что у него на участке вырос куст конопли, сообщает «Медиазона» .

13 августа 2020 года следователь ОМВД по Урванскому району, после осмотра помещения Захарченко и его жены Евгении, подписал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по тяжкой статье — ч. 2 ст. 228 УК — изготовление наркотических средств в крупном размере. Наказание — от трех до десяти лет лишения свободы.

Причиной стал куст конопли, выросший на огороде у Захарченко. Пенсионер заявлял силовикам, что он не понимает, о чем идет речь, ведь растение он просто сорвал с огорода для того, чтобы потом пустить это на корм кроликам.

Полицейские заставили Захарченко самим сорвать еще один куст конопли с огорода и лишь затем взяли смывы у него с рук. Впоследтвии, взвесив куст со стеблями и корнями, эксперты насчитали в нем 921 грамм наркотических веществ.

Пенсионера вызвали в отделение полиции, где, со слов его жены, он несколько раз подписал пустые протоколы. За все восемь часов, что захарченко был у полицейских, его так и не допросили — следователь ограничился объяснением.

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Узнала о возбуждении уголовного дела семья Захарченко не сразу, а лишь после того, как их соседка, листая ленту в Инстаграме, увидела эту информацию в аккаунте МВД Кабардино-Балкарии.

Через три дня после визита полицейских на участок Захарченко покончил с собой.

Напомним, в среднем в год за наркопреступления осуждается порядка 100 тысяч человек. При этом, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, за это же время от всех видов наркотиков в РФ умерло около шести тысяч человек. Год назад, когда развалилось дело журналиста Ивана Голунова, которому полиция подбросила наркотики, гражданское общество начало кампанию против репрессивного применения «народной» 228-й статьи уголовного кодекса о наркоторговле.

Эксперты не раз заявляли, что в РФ необходимо навести более качественный порядок в системе общественного контроля за работой правоохранительной системы, так как статья 228 применяется как элемент «палочной» системы возбуждения уголовных дел.

Источник: Новая газета



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