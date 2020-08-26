 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 24 млн человек

26.08.2020, 23:48, Новости дня

В мире выявлено свыше 24 млн случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В мире зафиксировано 24000302 случая COVID-19, скончались 821654 вирус-положительных пациента, выздоровел 15629291 человек, передает ТАСС.

В США выявлено 5807480 пациентов с COVID-19, в Бразилии – 3669995, в Индии – 3234474. Эти страны являются лидерами по числу заболевших. 

11 августа сообщалось, что число случаев коронавирусом в мире превысило 20 млн человек, 14 августа – 21 млн человек, 22 августа – 22 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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