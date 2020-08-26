«Нам дорога репутация»

26.08.2020, 23:30, Разное

Группа сотрудников МГУ потребовала лишить Лукашенко звания почетного профессора.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора МГУ. За пять часов она набрала почти 40 тысяч подписей.

Организатором петиции стала группа сотрудников, учащихся и выпускников университета.

Один из создателей петиции, доцент исторического факультета МГУ Алексей Гусев рассказал «Новой газете», что помимо петиции, сотрудники МГУ написали обращение к ученому совету и ректору МГУ, которое подписали почти тысяча сотрудников и выпускников факультета.

«Мы как члены профсоюза всегда внимательно следим за тем что происходит не только в нашей стране, но и в других странах, поскольку профсоюзное движение носит международный характер. Сейчас не только мы, но и многие неравнодушные люди следят за трагическими событиями, которые происходят в Беларуси. Мы не можем на это не реагировать», — пояснил Гусев. Он добавил, что власть Лукашенко «подавляет массовые мирные протестные выступления за демократию, за свободные выборы и за базовые права и свободы человека».

Доцент отметил, что белорусские ученые из Академии наук также выходят на митинги и протесты в поддержку демократических требований оппозиции.

«Лукашенко в 1996 было присвоено Ученым советом МГУ звание "почетный профессор". Когда это звание присваивается, то люди, кому оно присваивается, торжественно обещают посвятить жизнь науке, образованию, делу мира и прогресса. То, что Лукашенко сейчас делает в Беларуси, совершенно не вяжется с этими торжественными обещаниями и со статусом почетного профессора МГУ», — пояснил Гусев.

Он подчеркнул, что сотрудникам МГУ дорога репутация университета и что «сохранение в реестре почетных профессоров такого одиозного персонажа, как бывший президент Беларуси Лукашенко, подрывает репутацию университета».

Напомним, после голосования на президентских выборах в Беларуси, которое прошло 9 августа, в стране начались массовые протесты. Сотрудники силовых ведомств применяли против участников акций водометы, светошумовые гранаты и резиновые пути. Были задержаны более шесть тысяч человек, они рассказывали, что силовики их избивали и издевались над ними.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать, сейчас она находится в Литве. Ее штаб и МИД Литвы говорили о давлении на нее со стороны белорусских силовиков.