Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

26.08.2020, 23:15, Новости дня

Всемирный экономический форум в Давосе, который должен был пройти в январе 2021 года, планируют перенести на начало следующего лета в связи с пандемией коронавируса.

«Согласно рекомендациям экспертов, мы не сможем безопасно провести мероприятие в январе», – говорится в заявлении организаторов ВЭФ, которое было опубликовано в среду.

Форум проводится на швейцарском горнолыжном курорте Давос с 1971 года и считается главной площадкой, где деловая и политическая элита всего мира может обсудить проблемы глобализации.

По словам организаторов, решение отложить форум «далось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и спланировать «Великую перезагрузку» после COVID-19».

Вместо очного саммита с 25 января будут проводиться виртуальные дискуссии на «высоком уровне». Дату и место проведения перенесенного форума обещают анонсировать, как только организаторы будут уверены в возможности сделать это безопасно.