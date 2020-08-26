США предупреждают об активизации хакерской деятельности Пхеньяна

26.08.2020, 23:15, Новости дня

США издали в среду предупреждение об участившихся случаях, когда северокорейские хакеры взламывали банковские счета в различных странах мира и похищали деньги, прибегая к мошенническим переводам. Сообщается также об электронных атаках на банкоматы (ATM) с целью получения банкнот.

Предупреждение было написано совместно сотрудниками четырех федеральных ведомств, включая ФБР и Министерство финансов. По их словам, в этом году, после некоторого периода затишья, отмечен рост числа хакерских атак из КНДР на международные финансовые институты.

«С февраля 2020-го Северная Корея вновь сделала своей мишенью банки многих стран, осуществляя мошеннические денежные переводы по международным каналам», – говорится в документе.

Правоохранительные органы назвали эту мошенническую операцию Fast Cash («Быстрые наличные») и обвинило в ее проведении Генеральное разведывательное бюро КНДР. По данным американских спецслужб, северокорейское разведведомство осуществляет такие операции с 2016-го года, постоянно расширяя их масштабы.

«Северокорейские киберагенты продемонстрировали хороший уровень воображения, меняя свою тактику с целью использовать недостатки финансового сектора и всех остальных сфер в ходе тайных кибер-операций», – заявил Брайан Уэйр, один из руководителей Департамента кибербезопасности в Министерстве внутренней безопасности.

Эксперты подтверждают, что с помощью подобных операций северокорейский режим добывает средства, которых ему теперь не хватает из-за введенных против КНДР международных санкций.

«Эти постоянные атаки – доказательство решимости и технического уровня [северокорейского] режима, – говорит Викрам Тхакур, технический директор американской фирмы Symantec. – А также свидетельство того, что режим зависит от поступающих таким образом средств».