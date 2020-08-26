Осужден помогавший Басаеву в нападении на Нальчик экс-военнослужащий МВД
26.08.2020, 23:08, Новости дня
Вынесен приговор бывшему военнослужащему МВД Рустаму Дзуеву, который помог банде террориста Шамиля Басаева совершить нападение на Нальчик в 2005 году.
Южный окружной военный суд установил, что Дзуев в ходе службы во внутренних войсках «содействовал преступным действиям участников устойчивой вооруженной группы (банды) Басаева», передает «Интерфакс».
Дзуев, в частности, помогал приобретать, перевозить, передавать и хранить орудия совершения преступлений, в том числе для нападения на Нальчик.
Дзуева приговорили к 18 годам колонии особого режима.
В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были убиты 95 нападавших.
В июне двух участников банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне, приговорили к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.
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