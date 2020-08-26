 

Путин и Конте заявили о недопустимости эскалации ситуации в Белоруссии

26.08.2020, 23:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в противодействии распространению коронавируса, а также ситуации в Белоруссии и Ливии.

«При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также отмечается, что во время обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии, с российской стороны «акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства» во внутренние дела республики и давления на ее руководство.

«Высказано понимание, что сейчас главное – не допустить какой-либо эскалации», – говорится в сообщении.

Кроме того, при обсуждении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. При этом была оговорена необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.

Также обсуждалась тема вокруг госпитализации Алексея Навального.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», – отмечается в сообщении.



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