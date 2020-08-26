В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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26.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов достигло 4776 человек.

Всего в Москве зафиксировано 259070 случаев COVID-19, выздоровели 208193 человека. При этом за сутки выявлено 640 новых случаев коронавируса, а выздоровели 1389 человек.

Накануне сообщалось, что за сутки в городе умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безопасность вакцины от COVID-19 доказана, в ее основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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