 

Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

26.08.2020, 23:00, Новости дня

В селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области в психоневрологическом интернате у 11 человек подтвердили инфицирование COVID-19. Об этом 26 августа агентству “Укринформ” сообщил директор учреждения Николай Харина.

“Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты”, – заявил Харина.

По информации агентства, в интернате сейчас находится 187 человек, которые круглосуточно проживают в учреждении. Заведение закрыли на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах, говорится в сообщении.

Харина отметил, что среди подопечных интерната детей нет.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 9541 случай заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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