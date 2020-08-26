Задержанного майора медслужбы, который совершил наезд на курсанток в Киеве, арестовали. В суде он просил прощения

26.08.2020, 23:00, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, который наехал на трех курсанток на территории воинской части в Киеве. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По информации ведомства, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работали группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве, отмечается в релизе.

“Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, – заявили в военной прокуратуре.

Задержанный – майор ВСУ Владимир Холодный, недавно начал работу в Украинской военно-медицинской академии, рассказал руководитель вуза Валерий Савицкий. По его словам, состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге, состояние третьей немного лучше.

Холодный в суде попросил прощения у пострадавших, видео с извинениями опубликовано на YouTube-канале “5 канал”.

“На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. За то, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает: моими друзьями, знакомыми. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим”, – заявил Холодный.

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Пациенткам по 23 года. Они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и 25 августа пришли получить военную форму. Когда они стояли возле админздания, водитель Toyota Prius сбил их.