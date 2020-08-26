Генштабы РФ и США провели переговоры на фоне инцидента в Сирии
26.08.2020, 22:48, Новости дня
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщил официальный представитель КНШ Диди Халфхилл.
Разговор состоялся в среду, «в соответствии с предыдущей практикой» Герасимов и Милли «согласились не разглашать конкретные детали», сказал Халфхилл.
Предыдущий разговор Герасимова и Милли прошел 4 июня, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что на северо-востоке Сирии американские военнослужащие пострадали в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».
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