Генштабы РФ и США провели переговоры на фоне инцидента в Сирии

26.08.2020, 22:48, Новости дня

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщил официальный представитель КНШ Диди Халфхилл.

Разговор состоялся в среду, «в соответствии с предыдущей практикой» Герасимов и Милли «согласились не разглашать конкретные детали», сказал Халфхилл.

Предыдущий разговор Герасимова и Милли прошел 4 июня, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что на северо-востоке Сирии американские военнослужащие пострадали в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».