США обвинили хакеров из КНДР в атаках на банки нескольких стран

26.08.2020, 22:48, Новости дня

Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков в нескольких государствах, заявили власти США.

Соответствующее совместное заявление рядя госструктур США, включая минфин и ФБР, распространил Национальный объединенный центр кибербезопасности и коммуникаций при министерстве внутренней безопасности США, передает ТАСС.

По версии американской стороны, КНДР с февраля «возобновила атаки». целью которых является «проведение мошеннических международных денежных переводов и обналичивание средств через банкоматы».

США считают, что в 2016 году Разведывательное управление генштаба Корейской народной армии начало хакерскую кампанию Fast Cash («Быстрые наличные деньги»). Американцы полагают, что в последнее время действия хакеров стали более масштабными и изощренными.

Как заявляют в США, северокорейские хакеры взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры.

В 2019 году в докладе экспертов для СБ ООН сообщалось, что Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения. При этом КНДР использует для получения средств кибератаки, утверждается в документе.