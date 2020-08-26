Компания Apple откроет плавучий магазин в Сингапуре

26.08.2020, 22:40, Новости дня

По сообщению телекомпании CNBC, американский производитель электронных устройств Apple вскоре планирует открыть новый магазин в Сингапуре. Особенностью торговой точки станет то, что Apple Store построят прямо на воде.

Как стало известно, необычным будет и дизайн сооружения. Его создадут в форме огромного шара, который будто бы прибило к берегу у самой пристани. Новый магазин все называют плавучим. Однако точно неизвестно, сможет ли он сдвинуться с места хотя бы на метр.

К слову, это уже будет третий магазин, открытый компанией Apple на территории Сингапура за последние три года. Футуристический шар должен стать частью гостиничного комплекса Apple Marina Bay Sands. Однако представители компании не сообщают, когда именно планируют открыть это необычное сооружение.