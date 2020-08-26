 

От последствий инсульта грызунов спасло переливание крови

26.08.2020, 22:40, Новости дня

Американскими учеными был обнаружен новый способ защитить мозг мышей от инсульта.

Во время нового исследования специалисты после нанесения повреждений заменили часть крови животных на кровь здорового сородича. Когда замена касалась только десятой части всей крови мыши, специалистам удавалось снизить площадь повреждения мозга. Кроме этого ученые смогли выяснить, какое вещество отвечает за развитие повреждений. Обнаружилось, что это фермент для расщепления межклеточного вещества, который выделяют иммунные клетки.

В кровь для переливания, которая была взята у здорового донора, специалисты добавили фермент ММР-9. Это привело к тому, что площадь поврежденной ткани в разных частях мозга достигла тех же величин, что и у грызунов, которым кровь не переливали.



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